جهاز الأمن الاتحادي الروسي يفتح قضية تجسس ضد مواطن أمريكي

قال جهاز الأمن الاتحادي الروسي، اليوم الخميس، إنه فتح قضية جنائية ضد مواطن أمريكي للاشتباه في قيامه بالتجسس، قائلًا إنه يعتقد أن المشتبه فيه كان يجمع "معلومات استخباراتية بيولوجية".

وفي بيان نُشر على الإنترنت للإعلان عن هذه الخطوة، لم يذكر الجهاز ما إذا كان اعتقل المشتبه فيه أم لا، كما لم يذكر اسمه أو أي تفاصيل أخرى عنه.

واعتقلت السلطات عددًا من المواطنين الأمريكيين ووجهت إليهم اتهامات جنائية في الأعوام القليلة الماضية، وتم إطلاق سراح بعضهم في نهاية المطاف في تبادل مع مواطنين روس محتجزين في الولايات المتحدة.