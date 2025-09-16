الاتحاد الأوروبي يلغي مناقشة حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا

قال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن الحزمة الـ 19 من عقوباته على روسيا حُذفت من جدول أعمال اجتماع لممثلي حكومات الاتحاد في بروكسل غدا الأربعاء، بحسب "رويترز".

وأضاف الدبلوماسيون أن اجتماع سفراء حكومات الاتحاد الأوروبي، المعروف باسم (كوريبر)، كان من المقرر أن يناقش الحزمة التي تعمل عليها المفوضية الأوروبية منذ فترة، ولم يتحدد موعد جديد للمناقشات بعد.

وقال أحد الدبلوماسيين "تم حذف ذلك البند من جدول أعمال اجتماع كوريبر في وقت متأخر من مساء أمس. ولم يتقرر حتى الآن موعد جديد".

وفي وقت سابق حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحلفاء على التوقف عن شراء النفط الروسي وعدم "البحث عن ذرائع" لتجنب العقوبات.

وكتب زيلينسكي عبر حسابه في منصة "إكس": "أحث جميع الشركاء على الكف عن البحث عن أعذار لعدم فرض عقوبات، أوروبا والولايات المتحدة ومجموعة السبع ومجموعة العشرين".