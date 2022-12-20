بوتين: وضع المناطق الأوكرانية الخاضعة لسيطرتنا "صعب جدا"

وقال بوتين: "الوضع في جمهوريات دونيتسك ولوغانسك الشعبية وكذلك في منطقتي خيرسون وزابوريجيا صعب جدا".

وكان بوتين يتحدث في فيديو موجه إلى موظفي جهاز الأمن والاستخبارات الخارجية وحماية كبار المسؤولين، الذين يحتفلون سنويا بـ "عيدهم المهني" في روسيا في 20 كانون الأول/ ديسمبر.

وأشاد بوتين بأداء عناصر الأجهزة الأمنية الروسية الذين يعملون في "المناطق الجديدة لروسيا"، مؤكدا أن "الناس الذين يعيشون هناك مواطنون روس" يعتمدون على "حماية" هذه الأجهزة.

ودعا الرئيس الروسي الذي عمل سابقا في جهاز الاستخبارات السوفياتي، إلى "تركيز إلى أقصى الحدود" من جانب أجهزة مكافحة التجسس.

وقال: "من الضروري قمع أعمال أجهزة الاستخبارات الأجنبية بشدة وتحديد هوية الخونة والجواسيس والمخربين بشكل فعال".