تقرير: الجماعات المتشددة تقيم جبهات قتال جديدة في غرب أفريقيا

وأشار التقرير إلى انّ الوضع، رغم أنه لم يبلغ درجة القلق والتدهور على النحو الذي تعيشه بوركينافاسو أو مالي، فإن من الضروري أن تفكر المجموعة الدولية في وسائل احتواء التهديد بطريقة مستدامة، وكذلك في الدور الذي يجب أن يلعبه ردع هذه الحركات.

ووفق التقرير فإنّ التحدي يتمثل في عدم إعادة إنتاج أخطاء السنوات العشر الأخيرة في منطقة الساحل، حيث حافظت الحركات المتشددة على منطق العنف وأدخلت المنطقة في دوامة تبدو بلا نهاية.

واستحضر التقرير إحدى الهجمات التي شهدتها أبيدجان في 13 مارس / آذار 2016، حيث كان الهجوم على منتجع غراند بسام الساحلي بالقرب من أبيدجان، والذي تسبب في مقتل 22 شخصًا، بمثابة صدمة في شكل تحذير، وأكد هذا الهجوم أن اقتصاديات ومنطق العنف المتزايد في منطقة الساحل منذ الانقلاب الأول في مالي عام 2012 يمكن أن يؤثر تدريجيا على البلدان الساحلية.

وأضاف أنه في مايو/ أيار 2019، كان اختطاف سائحين فرنسيين واغتيال مرشدهما البنيني في حديقة بنجاري الوطنية بمثابة إشارة أخرى، كما أنّ تحركات الجماعات المتشددة من مالي أو بوركينا فاسو باتجاه ساحل العاج معروفة منذ عام 2015 على الأقل، كما كانت ساحل العاج هدفا للعديد من الهجمات خلال الفترة 2020-2021. ويبدو أن الوضع قد استقر، لكن الغابات المجاورة لبوركينا فاسو، وخاصة في منتزه كوموي الوطني، لا تزال تعتبر مناطق توغل.

وبحسب التقرير كانت توغو أيضاً هدفاً للهجمات، على الرغم من أن البلاد أقل عرضة للخطر من جارتها بنين، في حين تعاني السنغال من التدهور الخطير للوضع في جنوب غرب مالي، في منطقة كايس، وهو ما يشكل مصدرا للقلق.