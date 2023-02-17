بابا الفاتيكان يحسم الجدل: لن أتقاعد.. خدمتنا مدى الحياة

وكان البابا أمضى أوائل فبراير الجاري في جولة بعدة دول أفريقية، التقى خلالها جماهير خاصة من العلمانيين ورجال الدين، وأجاب خلالها عن مجموعة متنوعة من الأسئلة المتعلقة بالكنيسة الكاثوليكية وبابويته.

وأشار تقرير لشبكة فوكس نيوز، ليلة أمس الجمعة، إلى أن البابا فرانسيس قال لمجموعة من اليسوعيين خلال رحلته إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية: "أعتقد أن خدمة البابا هي ad vitam (مدى الحياة).. لا أرى أي سبب يمنعها من ذلك".

وأوضح: "صحيح أنني كتبت خطاب استقالتي بعد شهرين من انتخابي، وسلمت هذه الرسالة إلى الكاردينال بيرتوني.. لا أعرف أين توجد هذه الرسالة.. لقد فعلت ذلك في حال أضحيت أعاني من مشكلة صحية تمنعني من ممارسة خدمتي، ولم أعد واعيًا تمامًا وقادرًا على الاستقالة".

وبموجب ما كشفت فوكس نيوز، تابع البابا قوله: "ومع ذلك، هذا لا يعني على الإطلاق أن استقالة البابوات ستصبح موضة وشيئًا طبيعيًا".

وأضاف أن "سلفي البابا بنديكتوس كانت لديه الشجاعة للقيام بذلك لأنه لم يشعر بالرغبة في الاستمرار بسبب صحته، وفي الوقت الحالي، لا أضع ذلك على جدول أعمالي".