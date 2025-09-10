logo
العالم

محكمة ألمانية تقضي بسجن سوري ينتمي لداعش مدى الحياة

خلال دخول المتهم إلى قاعة المحكمةالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز

قضت محكمة ألمانية، الأربعاء، بسجن سوري ينتمي إلى تنظيم داعش مدى الحياة، بعد إدانته بقتل ثلاثة أشخاص في عملية طعن استهدفت رواد مهرجان صيفي في مدينة زولينغن العام الماضي.

 وبحسب "فرانس برس"، خلصت المحكمة في دوسلدورف إلى أن عيسى الحسن، الذي كان في السابعة والعشرين من عمره عندما بدأت محاكمته في أيار/مايو، كان منضويا في تنظيم داعش وتصرّف بدوافع "غادرة ودنيئة".

وكانت الحادثة وقعت في أغسطس آب من العام الماضي، ووقع الهجوم في ساحة سوق فرونهوف، حيث تجمع الناس للاستماع لعزف فرق موسيقية‭‭‭‭ ‬‬‬‬خلال احتفال بمناسبة ذكرى مرور 650 عامًا على تأسيس مدينة زولينغن، بولاية نورد راين فستفاليا الألمانية، المتاخمة للحدود مع هولندا.

وأدى الهجوم إلى مقتل ثلاثة أشخاص، وإصابة ثمانية بجروح، وألهب الهجوم الجدل بشأن الهجرة في ألمانيا، وفاقم الضغط على الحكومة للتحرّك ضد المهاجرين.

