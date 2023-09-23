لإحداث اختراق.. أمريكا تخطط لتزويد أوكرانيا بصواريخ عنقودية طويلة المدى

أفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، في تقرير لها، اليوم السبت، بأن الولايات المتحدة تخطط لتزويد أوكرانيا بصواريخ عنقودية طويلة المدى خلال الفترة المقبلة، على أمل إحداث تحول في الصراع.

وجاء في التقرير أن إدارة الرئيس جو بايدن تعتزم مد القوات المسلحة الأوكرانية بصواريخ بعيدة المدى مسلحة بذخائر عنقودية، بدلا من تلك التي تحمل رأسا حربيا واحدا.

والذخائر العنقودية هي عبوات تحمل عشرات أو مئات الوحدات الصغيرة، ويمكن إطلاقها بواسطة القذائف والمدفعية، ومن الطائرات، حيث تنفجر على ارتفاع معين من الهدف وحينها تنتشر القنابل المصممة لتدمير المركبات المدرعة والدبابات، وقتل المشاة.