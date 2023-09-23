لإحداث اختراق.. أمريكا تخطط لتزويد أوكرانيا بصواريخ عنقودية طويلة المدى
أفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، في تقرير لها، اليوم السبت، بأن الولايات المتحدة تخطط لتزويد أوكرانيا بصواريخ عنقودية طويلة المدى خلال الفترة المقبلة، على أمل إحداث تحول في الصراع.
وجاء في التقرير أن إدارة الرئيس جو بايدن تعتزم مد القوات المسلحة الأوكرانية بصواريخ بعيدة المدى مسلحة بذخائر عنقودية، بدلا من تلك التي تحمل رأسا حربيا واحدا.
والذخائر العنقودية هي عبوات تحمل عشرات أو مئات الوحدات الصغيرة، ويمكن إطلاقها بواسطة القذائف والمدفعية، ومن الطائرات، حيث تنفجر على ارتفاع معين من الهدف وحينها تنتشر القنابل المصممة لتدمير المركبات المدرعة والدبابات، وقتل المشاة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر، تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، قولها "إن النقاش بشأن إرسال هذه الأسلحة وصل لوكالات الأمن القومي ولجان في مجلس النواب الأمريكي".
وقالت إن الصواريخ التي تنوي واشنطن إرسالها يمكنها إصابة أهداف على بعد حوالي 306 كلم، أي أنها قادرة على استهداف مواقع القيادة ومخازن الذخيرة والطرق اللوجستية الروسية خلف خطوط المواجهة الأمامية.
وتعول أوكرانيا على مثل هذه الصواريخ لإحداث تحول في مجريات الصراع، الذي يشهد جمودا مستمرا لم يستطع الهجوم المضاد الذي أعلنت عنه قبل شهرين اختراقه، وسط ضغوط متزايدة على كييف التي تتلقى مساعدات غربية كبيرة.
لكن الصحيفة نبهت إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية "تشعر بالقلق، مضيفة: ترى الوزارة أن "السحب من المخزونات العسكرية من هذه الصواريخ قد يقوض استعدادات القوات الأمريكية لأي صراعات محتملة".
وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت، في وقت سابق، عن تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية، وذخائر يورانيوم منضب، رغم المخاوف الدولية والمحلية بشأن استخدام مثل هذه الأسلحة وتأثيرها على المدنيين.
وتقول واشنطن إنها تلقت ضمانات من السلطات الأوكرانية بأنها ستخفض إلى أقصى حد المخاطر التي تشكلها هذه الأسلحة على المدنيين، بما في ذلك عدم استخدامها في مناطق مأهولة.