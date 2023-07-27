كيم جونغ أون يستقبل وزير الدفاع الروسي

استقبل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في بيونغ يانغ، الذي يزور بيونغ يانغ تزامناً مع الذكرى السنوية لانتهاء المعارك بين الكوريتين (1950-1953) حسبما ذكرت وسائل إعلام رسميّة الخميس.

وأجرى كيم "محادثة ودّية" مع شويغو الذي سلّمه "رسالة موقّعة" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.

وتحيي بيونغ يانغ الخميس الذكرى الـ70 لتوقيع اتفاقية الهدنة الكورية في 27 تموز/يوليو 1953 التي أنهت المعارك ويحتفل بها في الشمال باعتبارها يوم النصر.

وذكرت وكالة الأنباء الرسميّة الكوريّة الشماليّة أنّ "كيم وشويغو استذكرا بتأثّر عميق تاريخ الصداقة بين جمهوريّة كوريا الشعبيّة الديموقراطيّة وروسيا، وناقشا القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال الدفاع والأمن الوطنيين والبيئة الأمنية الإقليمية والدولية". وذكرت الوكالة أنّ "اللقاء جرى في جوّ ودّي مليء بالصداقة".

ووفقا الوكالة فإنّ اللقاء "يشكّل فرصة مهمّة لتطوير العلاقات الاستراتيجيّة والتقليديّة بين جمهوريّة كوريا الشعبيّة الديموقراطيّة وروسيا، وفقا لما يتطلّبه القرن الجديد".

كذلك، زار شويغو معرضا للأسلحة حيث استعرض كيم أمامه "أسلحة ومعدات من نوع جديد"، وفق الوكالة.

وخلال الزيارة، تحدث كيم إلى شويغو عن "الأسلحة والمعدات التي تم اختراعها وإنتاجها" في إطار خطة الدفاع الوطني لكوريا الشمالية و"أبدى مرارا اعتقاده بأن الجيش والشعب الروسيَّين سيُحقّقان نجاحات كبيرة"، استنادا الى الوكالة.