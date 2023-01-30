إسرائيل تستعد لسيناريوهات التصعيد.. ونتنياهو يرفض "معاقبة" غزة

أثار التصعيد الأخير بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تحذيرات دولية واسعة، ودعوات إلى تجنب أي أعمال قد تؤدي إلى تدهور الأوضاع، فيما يرسم محللون وتقارير صحفية، سيناريوهات عدة لما قد تؤول إليه الأمور.

وتشير التقديرات إلى إمكانية دخول الفلسطينيين في مواجهة مفتوحة مع إسرائيل بما يشبه الانتفاضة الشاملة.

وقد حذر مسؤولون أمنيون إسرائيليون، في المقابل، من إمكانية إقدام نشطاء في اليمين المتطرف على تنفيذ عمليات انتقامية ضد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ردا على العمليات المسلحة التي وقعت بمدينة القدس، وفق موقع "والا" العبري.

ونقل الموقع العبري، عن المسؤولين الأمنيين قولهم: "هناك خوف كبير جدا من عمل من شأنه أن يشعل النار في المنطقة، وعلى إسرائيل أن تمنع على الفور المزيد من العمليات، وذلك من خلال تعزيز قوات الأمن في جميع مناطق الضفة الغربية والقدس".