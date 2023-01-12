وزير العدل الأمريكي يعيّن مدّعياً عاماً مستقلاً للتحقيق بقضية وثائق بايدن السرية

وفي وقت سابق، عثر مساعدو الرئيس الأمريكي جو بايدن على وثائق حكومية جديدة مصنفة على أنها "سرية" وتعود إلى فترة توليه منصب نائب الرئيس، مع تصاعد الإحراج السياسي للبيت الأبيض.

وقد عثر على دفعة أولى من الوثائق في مكتبٍ كان بايدن يستخدمه، في واشنطن العاصمة، بعد انتهاء عمله في منصب نائب الرئيس.

وتعمل وزارة العدل الأمريكية على التحقيق بشأن الوثائق، في وقت يواجه الرئيس السابق دونالد ترامب تحقيقاً جنائيا ًلاتهامه بإساءة استخدام وثائق سرية.

لم يتضح بعد مكان العثور على الدفعة الثانية، ولكن الدفعة الأولى تشمل 10 وثائق، وقد اكتشفت قبل نحو شهرين في مركز "بين بايدن" للأبحاث قرب مقر البيت الأبيض في واشنطن العاصمة، لكن لم يعلن عنها إلا قبل أيام.

وبحسب التقارير، تضم تلك المستندات وثائق استخباراتية وملخصات لتطور الأوضاع في كل من أوكرانيا وإيران والمملكة المتحدة.