وزير الدفاع الألماني يصل كييف في زيارة مفاجئة

وصل وزير الدفاع الألماني الجديد بوريس بيستوريوس، إلى كييف، اليوم الثلاثاء، في زيارة غير معلنة مسبقًا.

وكانت ألمانيا قد أعلنت، في وقت سابق، عن إرسال دبابات "ليوبارد 2" الثقيلة قريبًا إلى أوكرانيا.

وكتب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف على تويتر: "وصلت أول ليوبارد 2 إلى كييف على أن تليها دبابات أخرى" إلى جانب صورة تظهره برفقة بيستوريوس وهو يحمل نموذجًا مصغرًا من الدبابة الألمانية.

وأكد متحدث باسم الوزير الأوكراني أن الصورة التقطت، الثلاثاء، في كييف.