وزير الدفاع الألماني يصل كييف في زيارة مفاجئة
وصل وزير الدفاع الألماني الجديد بوريس بيستوريوس، إلى كييف، اليوم الثلاثاء، في زيارة غير معلنة مسبقًا.
وكانت ألمانيا قد أعلنت، في وقت سابق، عن إرسال دبابات "ليوبارد 2" الثقيلة قريبًا إلى أوكرانيا.
وكتب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف على تويتر: "وصلت أول ليوبارد 2 إلى كييف على أن تليها دبابات أخرى" إلى جانب صورة تظهره برفقة بيستوريوس وهو يحمل نموذجًا مصغرًا من الدبابة الألمانية.
وأكد متحدث باسم الوزير الأوكراني أن الصورة التقطت، الثلاثاء، في كييف.
ولم ترد تفاصيل على الفور عن هذه الزيارة وهي الأولى لبيستوريوس إلى كييف منذ توليه منصب وزير الدفاع الشهر الماضي.
وتتزامن الزيارة في وقت تحث فيه أوكرانيا الدول الغربية على تسريع إرسال الدبابات الثقيلة التي وعدت بها.
وقالت أوكرانيا إنها ستتلقى ما بين 120 و 140 دبابة ثقيلة غربية، لا سيما دبابات ليوبارد 2 الألمانية الصنع، وتشالنجر 2 البريطانية، وأبرامز الأمريكية.
لكن الجدول الزمني لعملية التسليم غير واضح، وتشعر كييف بالقلق من عدم تلقيها الدبابات في الوقت المناسب لصد هجوم روسي جديد محتمل واسع النطاق.