صحف عالمية: شراكة نتنياهو واليمين "تضر" إسرائيل.. و"قمة إنقاذ" بين بايدن وشي

تصدر فوز الائتلاف اليميني الخاص بزعيم حزب "الليكود" الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأغلبية "الكنيست" عناوين أبرز الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم، الجمعة، وسط تقارير تحذر من "تضرر سمعة" البلاد بسبب شراكة رئيس الوزراء الأسبق والقوميين المتطرفين.

كما ناقشت الصحف تقارير أخرى تكشف عن محاولات أخيرة في الولايات المتحدة والصين بشأن ترتيب "قمة إنقاذ" بين الرئيسين، جو بايدن وشي جينبينغ، وذلك على هامش "قمة العشرين" المقرر انعقادها منتصف الشهر الجاري بإندونيسيا.

نتنياهو.. وشراكة تضر بالبلاد

نشرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية مقالاً للرأي يعتبر أن فوز تكتل نتنياهو "يلوث" سمعة البلاد، وذلك بعد شراكة رئيس الوزراء الأسبق مع اليمين المتطرف والتي منحته أخيرًا الأغلبية التي استعصت عليه.

وذكر المقال أنه بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التي جرت، الثلاثاء، وحصول ائتلاف نتنياهو اليميني المتطرف على 64 مقعداً في البرلمان (الكنيست) الذي يضم 120 عضواً، يبدو أن التحالف المقبل سيكون أكثر تماسكًا أيديولوجيًا وينذر بتشكيل أكثر الحكومات تطرفاً في تاريخ إسرائيل.

وقال إن النصر يمثل فصلًا آخر في مسيرة نتنياهو السياسية، والتي شهدت هيمنته على السياسة الإسرائيلية لأكثر من عقد، كما أنه سيوسع سجله كرئيس وزراء لأطول مدة في الدولة اليهودية.

وأضاف: "تفوق نتنياهو، وهو شخصية مثيرة للانقسام بشكل كبير، على المعارضين وتجاهل محاكمة الفساد التي استمرت عامين، والتي اتهم فيها بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، للحفاظ على طموحاته السياسية".

وتابع المقال: "أحد شركاء نتنياهو الرئيسيين في الائتلاف سيكون إيتمار بن غفير، القومي المتطرف المناهض للعرب بشكل علني والذي أدين في الماضي بالتحريض على العنصرية. وهناك أيضاً بتسلئيل سموتريتش، وهو سياسي يميني متطرف آخر، ويتزعم مع بن غفير حزب الصهيونية الدينية".

وأردف: "النتيجة تعني أن بن غفير سيحصل على الأرجح على مقعد وزاري. وطالب المحامي البالغ من العمر 46 عامًا، والذي ورد أنه لم يتم تجنيده للخدمة العسكرية في جيش الدفاع الإسرائيلي بسبب تطرفه، بوزارة الأمن الداخلي".

ورأى المقال أن مثل هذا الاقتراح سوف يخيف الكثيرين، معتبراً أن مجرد إدراجه في أي حكومة جديدة يهدد بإذكاء التوترات مع الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، وذلك بعد أكثر من عام على أسوأ أعمال العنف الطائفي بين اليهود والعرب منذ سنوات والتي صدمت البلاد وكشفت عن صدوع هشة في المجتمع. (تعاني الضفة الغربية المحتلة من أسوأ أعمال عنف منذ عام 2015).

واستطرد المقال: "كما أن تشكيل حكومة يمينية كهذه يخاطر بتعقيد العلاقات مع الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل. نتنياهو لديه بالفعل علاقة متقلبة مع الديمقراطيين الأمريكيين بعد انتقاده صراحة لباراك أوباما خلال فترة رئاسته".

وفي تقرير آخر لها، قالت "فاينانشيال تايمز" إن فوز نتنياهو يهدد الآن بتقويض القيم الديمقراطية ذاتها التي طالما أعلنت الدولة اليهودية أنها تتبناها، معتبرة صعود بن غفير وسموتريتش إلى أروقة السلطة بمثابة "فصل مظلم" لأمة اندفعت أكثر من أي وقت مضى إلى اليمين على مدى العقد الماضي.

وأضافت الصحيفة: "النتيجة هي كارثة للفلسطينيين المهمشين والمعزولين بشكل متزايد، وتخاطر بإذكاء التوترات في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستعصي. يؤيد بن غفير وسموتريتش، ضم الضفة الغربية المحتلة".

وتابعت: "يجب على حلفاء إسرائيل الغربيين مراقبة الأحداث بقلق عميق. لا شك في أن العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ستستمر. لكن ضم بن غفير وسموتريتش إلى الحكومة سيخلق عدم ارتياح في واشنطن. يجب على إدارة بايدن رفض التعامل مع المتطرفين إذا تم منحهم مناصب في مجلس الوزراء".

وأردفت: "ستكون إيران نقطة خلافية أخرى، طالما يحاول بايدن إحياء الاتفاق النووي المحتضر لعام 2015 مع طهران. ينصب تركيز سياسة نتنياهو الخارجية على إفساد الصفقة، حتى على حساب العلاقات مع الديمقراطيين، وهو الموقف الذي سيتم تعزيزه مع انحيازه لليمين المتطرف".

واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول: "نتنياهو خلق وحشاً، لكن السؤال الرئيسي هو ما إذا كان سيستخدم مهاراته السياسية لاحتواء المتطرفين الذين مكنهم من الصعود".

"قمة إنقاذ" بين بايدن وشي

على صعيد آخر، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن المسؤولين في كل من الصين والولايات المتحدة يسابقون الزمن لترتيب قمة بين شي وبايدن في وقت لاحق من الشهر الجاري، في خطوة قد تشكل "التحدي الأخير" للروابط المتدهورة بين البلدين.

وأشارت الصحيفة إلى أن العلاقات العدائية المتزايدة بين القوتين العظميين قد وصلت إلى مرحلة خطيرة، حيث كان كبار المسؤولين والمساعدين يتجادلون حول ما إذا كان الزعيمان سيجتمعان على هامش "قمة مجموعة العشرين".

وذكرت الصحيفة أن الاجتماع – إذا عُقد – سيكون الأول لهما وجهًا لوجه منذ انتخاب بايدن رئيساً. ونقلت عن مصادر مطلعة قولها إن المسؤولين الصينيين لم يتفاعلوا مع إمكانية عقد "قمة إنقاذ" إلا مؤخرًا بعد "مشاعر سيئة" تبادلها الزعيمان في وقت سابق. (في إشارة إلى المكالمة الهاتفية التي سبقت زيارة نانسي بيلوسي لتايوان).

وأضافت المصادر أنه على الرغم من التوترات المتصاعدة، من المرجح أن تُعقد "قمة بايدن-شي" على هامش اجتماع مجموعة العشرين، "بالنظر إلى أن المسؤولين من الجانبين يقولون إنهم يريدون منع العلاقات المتوترة من التدهور أكثر".

في غضون ذلك، نقلت الصحيفة عن مسؤولين سابقين ومتخصصين في الشؤون الخارجية، قولهم إنه بصرف النظر عما إذا كان الزعيمان سيلتقيان أم لا، فإن خطوط العلاقات لا تزال تشير إلى "التدني"، حيث تكثف واشنطن وبكين تنافسهما على النفوذ العالمي والهيمنة العسكرية وقيادة التقنيات الجديدة.

وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن تسلم انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقررة الأسبوع المقبل، السيطرة على مجلس النواب للجمهوريين، مما يؤكد على الأرجح وجهة نظر المسؤولين الصينيين منذ رحلة بيلوسي إلى تايوان بأن الكونغرس، وليس البيت الأبيض، هو من يقود السياسة تجاه الصين.

وأضافت أنه في غضون ذلك، مدد مؤتمر الحزب الشيوعي الحاكم بالصين، الشهر الماضي، حكم شي لفترة ثالثة تاريخية، كما أنه وافق على قيادة مليئة بمؤيديه، وأيد برنامجه لاستقطاب الصين لمزيد من المنافسة مع الولايات المتحدة.

وتابعت الصحيفة أنه وفقًا لمسؤولين من كلا الجانبين، من المرجح أن تهيمن القضايا "التي تقع في قلب التدهور الأخير في العلاقات"؛ أي التنافس على تايوان والقيود الأمريكية الأخيرة على صادرات التكنولوجيا، على أي قمة بين شي وبايدن، بالإضافة إلى الحرب الأوكرانية وشراكة الصين مع روسيا.

غموض حول تحركات روسيا بخيرسون

وعن التطورات الميدانية للحرب الأوكرانية، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن اختفاء العلم الروسي من المبنى الإداري في مدينة خيرسون الجنوبية قد أثار تساؤلات بين سكان المنطقة المحتلة والجيش الأوكراني، لكنها حذرت أن القتال من أجل المدينة لا يزال يلوح في الأفق.

وقالت الصحيفة، إن المسؤولين الأوكرانيين حذروا من أن موسكو تحاول من هذه الخطوات "عمل فخ" لجر قوات كييف إلى المنطقة. وكانت القوات الروسية قد استولت في اليوم الثاني من الحرب على مدينة خيرسون الساحلية الجنوبية ورفعت علم بلادها فوق المبنى الإداري الإقليمي الرئيسي.

ومما زاد الأمر غموضاً، نقلت الصحيفة عن بعض سكان المنطقة قولهم إن الجنود والدوريات ونقاط التفتيش الروسية أصبحت أيضًا نادرة للغاية في وسط المدينة، مشيرين إلى أنه على مدار الأسبوعين الماضيين، كانت الإدارة المعينة من قبل موسكو تعمل بشكل مطرد على تطهير وأخذ أي شيء ذي قيمة.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن اختفاء العلم الروسي من فوق المبنى الحكومي الرئيسي وندرة الجنود الروس المرئيين في وسط خيرسون، أمس، كانا لافتين؛ مما ترك السكان يتساءلون عما يعنيه وما قد يحدث بعد ذلك.

وأضافت الصحيفة أنه يكاد يكون من المؤكد أنها لم تكن إيذاناً بنهاية القتال من أجل المدينة، مشيرة إلى أنه مع تقدم القوات الأوكرانية ببطء، قال السكان إنهم يستعدون للمعركة، ويقومون بتخزين الطعام والماء وإعداد المأوى.

ووفقاً لتقرير الصحيفة، شوهد الروس في الأيام الأخيرة وهم يحصنون مواقع دفاعية خارج المدينة، عاصمة منطقة خيرسون، والضفة الغربية لنهر دنيبرو. ولم يكن هناك دليل مرئي على تحرك جماعي للجنود عبر النهر باتجاه الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

في المقابل، بدا المدونون العسكريون الروس المؤيدون للغزو، وفقاً للصحيفة الأمريكية، قلقين أمس، حيث تحدث البعض عن إخلاء محتمل للقوات، بينما يأمل آخرون في أن قوات بلادهم ربما تستدرج نظيرتها الأوكرانية في "الفخ".

من جانبها، شككت صحيفة "واشنطن بوست" ضمنياً في رواية "نيويورك تايمز" فيما يتعلق بالانسحاب الروسي من خيرسون، وقالت إن المدينة تعتبر ذات أهمية خاصة للرئيس، فلاديمير بوتين، "الذي سيقاتل من أجل المياه العذبة والجسر البري لشبه جزيرة القرم".

وذكرت "البوست" أنه حتى مع التقارير الواردة عن انسحاب الروس أو اختفاء العلم من المبنى الإداري أو ندرة مشاهدة الجنود الروس والدوريات، لم تُظهر موسكو أي مؤشر على استعدادها للتخلي عن المدينة، أو منطقة خيرسون الأوسع، التي تحمل أهمية استراتيجية وسياسية هائلة للكرملين.

وأضافت الصحيفة: "وسط إشارات في أواخر الصيف على أن أوكرانيا كانت تخطط لشن هجوم مضاد كبير على خيرسون، حولت روسيا وحدات عسكرية إلى الجنوب، مما ساهم في النجاح السريع لهجوم أوكراني آخر في منطقة خاركيف في الشمال الشرقي. لكن توغل أوكرانيا جنوباً كان بطيئا، وتسبب في خسائر فادحة".

وتابعت: "تباطأت جهود تحرير المدن في خيرسون أكثر في الأيام الأخيرة، حيث تسببت أمطار الخريف في تعكير الأرض بالفعل. ولا يبدو أن الدفاعات الروسية تنهار كما حدث عندما اجتاحت القوات الأوكرانية خاركيف في سبتمبر".

وعن أهمية خيرسون، أوضحت الصحيفة أن المدينة تعتبر آخر عنصر حاسم في "الجسر البري" الممتد من البر الرئيسي لروسيا إلى شبه جزيرة القرم الذي كان بوتين يطمح إليه منذ أن ضمت بلاده المنطقة عام 2014.

وأضافت: "الآن، لا تزال مدينة خيرسون موطئ قدم موسكو الرئيسي الوحيد على الجانب الغربي من نهر دنيبر. يبدو أن الروس يعززون مواقعهم ويستعدون للمعركة الكبيرة المقبلة، على الرغم من أن لا أحد يعرف ما إذا كانت ستحدث قبل الشتاء أو بعده".