روسيا: على "الناتو" عقد قمة طارئة بشأن تفجيرات "نورد ستريم"

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، إن على حلف شمال الأطلسي عقد اجتماع طارئ لبحث ما نشر أخيرًا بشأن التفجيرات التي وقعت بخطوط أنابيب نورد ستريم لنقل الغاز.

وكتبت زاخاروفا على تيليغرام "هناك حقائق وافرة هنا: انفجار خط الأنابيب ووجود دوافع وأدلة حصل عليها صحفيون يمكن استخلاص نتائج منها".

وتساءلت المسؤولة الروسية "إذن متى ستُعقد قمة طارئة لحلف شمال الأطلسي لبحث الوضع؟".