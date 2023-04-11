موسكو تتهم أوكرانيا والغرب بالتحريض على تمرد مسلح في روسيا

وقال إن هذه الحملة تهدف إلى توريط الروس في "أنشطة تخريبية وإرهابية ومتطرفة" في روسيا.

وأكد بورتنيكوف أنه تم إحباط 118 "جريمة إرهابية" في روسيا منذ شباط/فبراير "مرتكبوها من الشباب والمراهقين وبينهم قاصرون".

وتذكر هذه التصريحات بمواقف أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، متهمًا أجهزة المخابرات الغربية بالتورط في هجمات "إرهابية" في روسيا.

وفي بداية آذار/مارس، قتل المدون العسكري الروسي الشهير ماكسيم فومين، المعروف بدعمه الشديد للهجوم الروسي على أوكرانيا، في هجوم بقنبلة في مقهى في سان بطرسبرغ.