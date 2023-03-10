بعد رفض"الأوسكار" ظهور زيلينسكي.. زاخاروفا تطالب بمنحه الجائزة

سخرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، من منع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من إلقاء كلمة في حفل توزيع جوائز الأوسكار للعام الثاني على التوالي.

وقالت زاخاروفا، عبر قناتها في تيليغرام، إن "زيلينسكي لا يحتاج إلى التواجد في حفل توزيع جوائز الأوسكار فحسب، فقد حان الوقت لمنحه الجائزة نفسها للعب الدور الرئيسي في مسلسل الرعب الأمريكي".

ووصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية زيلينسكي بـ"الوحش المدمن لواشنطن والمخدرات"، وأضافت أنه "يجسد هذا الدور بواقعية مفرطة، على عكس الرئيس غولوبورودكو في خادم الشعب".