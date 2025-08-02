ويتكوف لعائلات الرهائن الإسرائيليين: الوضع في غزة صعب

قال مبعوث الرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، اليوم السبت، إن الوضع في غزة صعب وهنالك نقص في الموارد، لكن لا يوجد جوع.

جاء كلام ويتكوف خلال حضوره جزءًا من مظاهرة لعائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة خلال احتجاجهم في تل أبيب للمطالبة بالإفراج عنهم.

وأضاف موجهًا حديثه لهم أنه "بعد دحض ادعاءات حماس نستطيع مواصلة المفاوضات لإنهاء الحرب وإعادة الرهائن".

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وأشار إلى أن "أغلبية الفلسطينيين في غزة يريدون أن يعود الرهائن لإنهاء الحرب واستعادة القطاع".

والمظاهرة خرجت بعد توثيق حركة حماس والجهاد في غزة بمقطعين مصورين لرهينتين ظهرا بحالة صحية متردية، وجسدين هزيلين.

وكانت أسر الرهائن طالبت ويتكوف بلقائهم، فور علمهم بزيارته لإسرائيل.