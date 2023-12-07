رئيس "كوب28": أحرزنا تقدمًا "تاريخيًا" خلال أسبوع واحد

ناشد سلطان الجابر، رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28)، الدول بالحفاظ على قوة الدفع واختتام القمة في الوقت المحدد بعد ما قال إنه أسبوع تحقق فيه تقدم تاريخي، وذلك قبل أصعب مرحلة للمفاوضات.

وأشاد "الجابر" في كلمة، في وقت متأخر يوم أمس الأربعاء، بوفود نحو 200 دولة لاتفاقها في اليوم الافتتاحي من القمة، التي تستمر أسبوعين على صندوق "الخسائر والأضرار" لمساعدة الدول المنكوبة بكوارث مرتبطة بالمناخ.

وتعهدت دول وشركات ومؤسسات خيرية بجمع تمويلات للمناخ بقيمة 83 مليار دولار، وهو ما قال الجابر عنه للوفود إنه "يمكنه فقط الارتقاء بالمعايير".