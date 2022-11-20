إعادة تفعيل حساب دونالد ترامب على تويتر

عاد حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على تويتر إلى الظهور إثر قرار في هذا الشأن اتخذه إيلون ماسك.

وكان المالك الجديد لشركة تويتر، نشر استطلاعا للرأي على تويتر مساء الجمعة يطلب فيه من المستخدمين التصويت على ما إذا كان ينبغي إعادة تفعيل حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي حظره المالكون السابقون.

وعند الساعة 10,30 ت غ من صباح السبت، كانت 53% من حوالي 8,56 مليون إجابة على السؤال تؤيد إعادة تفعيل حساب ترامب الذي حُظر من "تويتر" بسبب تحريض أنصاره على مهاجمة الكابيتول في السادس من كانون الثاني/ يناير 2021 إبان تثبيت أعضاء الكونغرس فوز منافسه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن.

وكان ترامب مستخدماً نهماً لـ "تويتر"، ويتابع حسابه في المنصة أكثر من 88 مليون مستخدم.

وقد أعلن الرئيس الأمريكي السابق نيته عدم العودة إلى "تويتر"، مفضلاً الاستمرار في النشاط على شبكته الخاصة "تروث سوشل" التي أطلقها بعد استبعاده من "تويتر".