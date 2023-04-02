"الجواسيس النائمون".. عملاء روس بهويات لاتينية في أوروبا

ضابط روسي وليس باحثًا برازيليًّا

وأورد التقرر قصصًا عن بعض هؤلاء الجواسيس المفترضين، بينهم شاب برازيلي يُدعى فيكتور مولر فيريرا، حاصل على درجة الماجستير من إحدى الجامعات الأمريكية الكبرى، وقد وصل إلى مطار شيفول بأمستردام في أبريل من العام الماضي لتلقي تدريب داخلي في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

التقرير أوضح أن مكتب التحقيقات الفدرالي أبلغ السلطات الهولندية بأن فيريرا ليس كما يدعي؛ بل تم التعرف عليه على أنه سيرغي تشيركاسوف، وهو ضابط في المخابرات العسكرية الروسية. وسرعان ما نقلوه إلى رحلة العودة إلى ساو باولو ، حيث سُجن بعد شهرين لمدة 15 عامًا بتهمة الاحتيال في الهوية.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، أصدر مكتب التحقيقات الفدرالي لائحة اتهام من 46 صفحة توضح بالتفصيل مسيرة تشيركاسوف، والتي نقلته من روسيا إلى البرازيل ودبلن وبالتيمور.

ويشير تقرير التايمز إلى أن تشيركاسوف، البالغ 37 عامًا، هو واحد من حفنة من "النائمين" الروس الذين تم الكشف عنهم في البلدان الأوروبية في الأشهر الأخيرة.