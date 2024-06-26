روسيا تدعو إلى إصلاح الأمم المتحدة وفقا لـ "التعددية القطبية"

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى "إصلاح الأمم المتحدة مع الأخذ في الاعتبار حقائق التعددية القطبية".

وشدد لافروف، خلال منتدى "قراءات بريماكوف"، في موسكو، على أن "من الضروري مواصلة الجهود لإصلاح الأمم المتحدة، وتكييفها مع الحقائق الحديثة المتعددة الأقطاب".

وأقر بأن "هذا ليس بالأمر السهل، نظرا لأن الغرب تمكن على مدى سنوات عديدة من إخضاع أمانة المنظمة بأكملها"، وفق قوله.

ولفت لافروف إلى أن "الغرب ممثل بالفعل بشكل كبير في مجلس الأمن"، مؤكدا أن "ميزان القوى والمصالح اليوم يختلف عما كان عليه قبل 80 عاما".

وأوضح أن "إصلاح مجلس الأمن قد تأخر بالطبع، ومن المهم أن نفهم أن الخطوة الوحيدة في هذا الإصلاح يجب أن تكون إزالة الظلم التاريخي، وتوسيع حضور دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية في هذا المجلس".