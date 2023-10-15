زعماء الاتحاد الأوروبي يبحثون أزمة الشرق الأوسط في قمّة طارئة الثلاثاء
دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، السبت، إلى عقد مؤتمر قمة عبر الاتصال المرئي لزعماء الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء؛ لبحث الصراع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.
وقال ميشيل إن التكتل يُعلن "التضامن الكامل" مع شعب إسرائيل بعد "الهجمات الإرهابية الوحشية"، التي وقعت قبل أسبوع.
وفي رسالة الدعوة لزعماء الاتحاد الأوروبي، قال ميشيل إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها بما يتوافق مع القانون الدولي.
وقال المسؤول الأوروبي إن حصار قطاع غزة يدق أجراس الخطر في المجتمع الدولي، وهو ما دفعه إلى الدعوة لعقد اجتماع عبر الاتصال المرئي يوم الثلاثاء الساعة 17:30 بتوقيت وسط أوروبا (15:30 بتوقيت غرينتش).
وأشار إلى أنه "من المهم للغاية أن يحدد المجلس الأوروبي، بما يتماشى مع المعاهدات وقيمنا، موقفنا المشترك ويحدد مسار عمل موحد واضح يعكس مدى تعقيد الوضع المتمثل الآن".
وأكد ميشيل أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون مدافعاً عن السلام واحترام القانون الدولي، ويجب أن يسعى لتجنب تصعيد الوضع في المنطقة.
وأضاف أن الصراع من شأنه أن يغذي التطرف في مجتمعات الاتحاد الأوروبي، وقد يدفع إلى حدوث هجرة وتحركات لعدد كبير من الأشخاص إلى الدول المجاورة.