زعماء الاتحاد الأوروبي يبحثون أزمة الشرق الأوسط في قمّة طارئة الثلاثاء

دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، السبت، إلى عقد مؤتمر قمة عبر الاتصال المرئي لزعماء الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء؛ لبحث الصراع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

وقال ميشيل إن التكتل يُعلن "التضامن الكامل" مع شعب إسرائيل بعد "الهجمات الإرهابية الوحشية"، التي وقعت قبل أسبوع.

وفي رسالة الدعوة لزعماء الاتحاد الأوروبي، قال ميشيل إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها بما يتوافق مع القانون الدولي.