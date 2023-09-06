لماذا تريد الهند تغيير اسمها إلى "بهارات" وما دلالة هذا الاسم؟

تسعى الحكومة الهندية إلى طرح مشروع قانون يتعلق بإعادة تسمية دولة الهند إلى "دولة بهارات"، لا سيما أن مصطلح "بهارات" يعتبر الاسم "الأصلي" للبلاد والمُقترن بها منذُ قرون.

ومن المُقرر أن يُطرح القرار للتصويت خلال جلسة خاصة للبرلمان الهندي، ستعقد في الـ18 من شهر سبتمبر/أيلول الجاري، على الرغم من أن دستور البلاد ينص على أن اسمها "الهند".

وخلال الجلسة البرلمانية الأخيرة، طالب ناريش بانسال، النائب عن حزب "بهاراتيا جاناتا راجيا سابها"، بإلغاء كلمة "الهند" من الدستور، على اعتبار أنها "رمز إلى العبودية الاستعمارية"، على حد وصفه.

ولقي ذلك المطلب دعمًا من سينج ياداف النائب عن حزب "بهاراتيا جاناتا هارناث"، الذي طالب أيضًا بتعديل دستوري لاستبدال كلمة "الهند" بكلمة "بهارات".