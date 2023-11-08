إسرائيل: لا ننوي إعادة احتلال غزة فترة طويلة

قال مسؤول إسرائيلي كبير إنه لا نية لدى إسرائيل "لإعادة احتلال قطاع غزة أو السيطرة عليه فترة طويلة"، وذلك في وقت تكثف فيه القوات الإسرائيلية هجومها على القطاع.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي للصحفيين في واشنطن، في وقت متأخر أمس الثلاثاء، بتوقيت العاصمة الأمريكية، مشترطا عدم كشف هويته: "إسرائيل لا تنوي إعادة احتلال غزة أو السيطرة عليها لفترة طويلة"، مضيفا أن "عمليتنا ليست مفتوحة إلى ما لا نهاية".

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول الإسرائيلي أن "الفكرة من دخول إسرائيل عسكرياً هي تدمير قدرة حماس على تهديدنا. ونتفهم أن ذلك سيستغرق وقتاً".