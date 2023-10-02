وزير خارجية أوكرانيا: دعم واشنطن لكييف لا يضعف

قلل وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، اليوم الإثنين، من أهمية مشروع قانون التمويل المؤقت الذي أقره الكونغرس الأمريكي، والذي أغفل المساعدات لأوكرانيا، قائلًا إن دعم واشنطن لكييف لا يضعف.

وقال كوليبا، إن كييف تجري محادثات مع الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي، وإن الأحداث المحتدمة المحيطة بمشروع القانون المؤقت الذي حال دون إغلاق الحكومة يوم السبت، كانت "واقعة فردية" لا تعبر عن توجه ممنهج.