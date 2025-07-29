ستارمر: بريطانيا قد تعترف بدولة فلسطين في سبتمبر

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء إن بريطانيا ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر/ أيلول، ما لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات جوهرية لإنهاء "الوضع المروع" في غزة وتفي بشروط أخرى بينها الموافقة على وقف إطلاق النار، وفقا لبيان حكومي.

وأورد ستارمر: "قلت دائما إننا سنعترف بدولة فلسطينية كمساهمة في عملية سلام فعلية في لحظة يكون لحل الدولتين أكبر تأثير ممكن".

وأضاف: "مع تعرض هذا الحل راهنا للخطر، حان وقت التحرك".

وأعلن ستارمر أن بريطانيا باشرت إلقاء أولى شحنات المساعدة من طريق الجو فوق غزة.

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وفي وقت سابق اليوم، عقد ستارمر اجتماعًا طارئًا لمجلس الوزراء، لمناقشة الوضع في غزة وخطة سلام مقترحة في وقت يتعرض فيه لضغوط متزايدة من حزبه للاعتراف بدولة فلسطينية.

واتخذ ستارمر خطوة نادرة باستدعاء مجلس الوزراء للانعقاد خلال العطلة الصيفية لمناقشة كيفية إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وفي اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إسكتلندا أمس الاثنين، ناقش ستارمر ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وما وصفه بالأزمة الإنسانية "المثيرة للغضب".



