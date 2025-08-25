الباحث الفرنسي لوران فيناتييه يمثل أمام القضاء الروسي لاتهامه بالتجسس

تعقد محكمة روسية، اليوم الاثنين، جلسة استماع للنظر في تهم التجسس الموجّهة للباحث الفرنسي المسجون لوران فيناتييه، بحسب ما أفادت ناطقة باسم المحكمة.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، قالت الناطقة باسم محكمة ليفورتوفو في موسكو أنساتاسيا بيشكينا، إن جلسة استماع جديدة مغلقة بحق فيناتييه ستنعقد الاثنين. ويقضي المواطن الفرنسي في الأساس عقوبة بالسجن مدتها ثلاث سنوات بعد إدانته بخرق قوانين العملاء الأجانب في روسيا.

ولم تُعرف بعد تفاصيل الاتهامات الموجهة إليه، كما لم تؤكد السلطات القضائية ما إذا كان قد وُجه إليه الاتهام رسميا أم لا.

وأُودع هذا الباحث المتخصص في ملف الفضاء ما بعد الحقبة السوفياتية السجن في حزيران/يونيو 2024، وكان يعمل على الأراضي الروسية مع مركز الحوار الإنساني، المنظمة السويسرية غير الحكومية التي تتوسط في النزاعات خارج الدوائر الدبلوماسية الرسمية، ولا سيما في ما يتعلق بأوكرانيا.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2024، صدر حكم بسجنه ثلاث سنوات لعدم تسجيله كـ"عميل أجنبي".

وتُعرّض الاتهامات الجديدة بـ"التجسس" الباحث الفرنسي لعقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما.

وتطالب باريس بالإفراج عن فيناتييه، متهمة موسكو باحتجاز مواطنين غربيين كرهائن، في ظل توتر غير مسبوق بين البلدين منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، والعقوبات الغربية التي تلته.