تقرير: إسبانيا تجد صعوبة في احتواء المهاجرين

ذكرت صحيفة "إلـ موندو" أن أعداد المهاجرين القادمين إلى إسبانيا وجزر البليار ارتفعت بنسبة 48% في عام 2023 فقط، استنادا إلى تقرير نشرته وزارة الداخلية يوم الجمعة الماضي.

وجاء في تقرير وزارة الداخلية: "إسبانيا أصبحت تجد صعوبة في احتواء الهجرة غير النظامية.. من 1 يناير إلى 31 أغسطس الماضيين، دخل 21.780 مهاجرًا إلى إسبانيا".

وأضاف التقرير: "هذا يمثل زيادة بنسبة 22.5% عن الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022، حيث وصل حينها 19007 مهاجرين غير نظاميين إلى الساحل الإسباني".

وأشار التقرير إلى أن جزر الكناري لا تزال الوجهة لغالبية القوارب التي تقل المهاجرين، حيث وصل في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 11,439 شخصًا على متن 212 قاربًا، بزيادة 7.5% عن العام السابق.

وقالت الصحيفة إن وزير الداخلية الإسباني، فرناندو مارلاسكا، التقى في بداية شهر مارس الماضي مع نظرائه من إيطاليا وقبرص واليونان ومالطا لمحاولة التخفيف من الهجرة غير الشرعية.

وأوضحت أن الهدف من ذلك الاجتماع "هو اتخاذ تدابير حاسمة وفعالة في مواجهة الواقع الذي تعاني منه بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط".

المصدر: صحيفة "إلـ موندو" الإسبانية