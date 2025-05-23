ساعة واحدة للإخلاء.. تسريح جماعي لموظفي "الأمن القومي" بأمر من ترامب

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، يوم السبت، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أصدرت قرارا بتسريح عشرات الموظفين في مجلس الأمن القومي في إطار أكبر عملية هيكلة.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين في إدارة ترامب، أنه تم منح الموظفين المسرحين بالمجلس إجازة الجمعة ضمن عملية إعادة هيكلة التي يتولى قيادتها وزير الخارجية مستشار الأمن القومي بالوكالة ماركو روبيو وأعطوا مهلة أقل من ساعة لتفريغ مكاتبهم.

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ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين مطلعين قولهم: "تم فصل عشرات الموظفين في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض بشكل مفاجئ الجمعة، حيث تحركت إدارة ترامب لتقليص حجم الهيئة التنسيقية بشكل كبير".

من جانبه، اعتبر مسؤول في البيت الأبيض شارك في التخطيط لعملية إعادة الهيكلة لموقع "أكسيوس"، أن قرار التسريح يعد الخطوة الأخيرة التي اتخذها ترامب وروبيو ضد ما يعتبرانه "الدولة العميقة" في واشنطن.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "هذه الخطوة ستُخفّض عدد موظفي مجلس الأمن القومي البالغ عددهم 350 عضوا إلى النصف"، واصفا مجلس الأمن القومي بـ "الدولة العميقة" التي يخوض روبيو صراعا معها.