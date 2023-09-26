خبراء روس لـ "إرم نيوز": قواتنا ستحرق دبابات "أبرامز" الأمريكية في الميدان

يرى خبراء عسكريون روس، أن حصول القوات الأوكرانية على دبابات "أبرامز" الأمريكية لن يغير الكثير من سير المعارك، مشيرين إلى أن تكثيف كييف هجماتها بالمسيرات دليل على فشلها على الأرض.

وتدور تساؤلات في الأوساط العسكرية حول ما إذا كانت الدبابات الأمريكية ستقدم إضافة نوعية لأوكرانيا على الأرض خلافًا لما قدمته دبابات "ليوبارد" الألمانية و"تشالنجر" البريطانية.

ويقول الخبير في الشؤون العسكرية دميتري بوسلايف في حديث لـ "إرم نيوز"، إن الدبابات الأمريكية "لن تحدث فرقًا كبيرًا في البداية من ناحية العدد، فما قدمته أمريكا يعتبر فصيلًا واحدًا من الدبابات وهذا لن يؤثر كون خط الجبهة طويلًا جدًّا".

وتابع بوسلايف: "يضاف إلى ذلك طبيعة أراضي المعارك فقد صممت الدبابات السوفيتية وبعدها الروسية على أساس أرض وحلة ووعرة نتيجة طبيعة أراضي دولتنا بما فيها الأراضي الأوكرانية، فيما صممت الدبابات الغربية على أساس السهول الممتدة الصلبة، وهذا وحده يضعف أي دبابة بنسبة 50% وهو عامل الحركة والقدرة على المناورة في الأراضي الوحلة والمتجمدة".

وحول تكثيف كييف من هجماتها على الأراضي الروسية يقول بوسلايف: "هذا دليل على فشلها في الأرض هناك قاعدة عسكرية تقول إنه كلما زاد رد الفعل يعني أن هذا الطرف يفشل في تحقيق أهدافه على الأرض، وهو ما ينطبق على القوات الأوكرانية، مليارات الدولارات والتدريبات والسلاح ولا نتائج مرجوة وهذا ما يصيبهم بالجنون".

وبالعودة إلى دبابات "أبرامز"، يرى المحلل السياسي نيكولاي كوشيرنكو في حديث لـ "إرم نيوز"، أن "هدف إرسال الدبابات معنوي أكثر مما هو عسكري".

وأوضح أن "واشنطن وقيادتها العسكرية تدرك تمامًا أنه لا تأثير حقيقيًّا لهذا العدد القليل من الدبابات، لكن الهدف هو اقناع الرأي العام والدول الأوروبية بأن أمريكا ما زالت تواصل الدعم".

ويضيف: "تخشى الولايات المتحدة من التورط بكشف ضعف بعض أسلحتها، وهو ما قد يضر بمبيعاتها وهو ما جرى فعليًّا مع الأسلحة الألمانية والبريطانية التي كشفت عوراتها على أرض المعركة".

وأشار كوشيرنكو إلى أن "هذا ما سيدفع موسكو لضخ أسلحة حديثة أيضًا في الحرب، فمسيرات لانسيت مثلًا أصبحت رقم واحد بين نظيراتها الأخرى، وسيكون لها مستقبل كبير في سوق السلاح، وعندما تطحن الدبابات الروسية الحديثة الدبابات الأمريكية ستحجز لنفسها أيضًا مكانًا مرموقًا في سوق السلاح العالمي".