النرويج: ملتزمون باعتقال نتنياهو

أعلنت النرويج، أنها ستلتزم بتنفيذ مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب "روسيا اليوم".

أخبار ذات علاقة وزير المالية النرويجي يدعم قرار صندوق الثروة السيادي بمقاطعة الاستثمار بإسرائيل

وقال نائب وزير الخارجية النرويجية، أندرياس كرافيك، إن بلاده ستلتزم بتنفيذ مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة بحق نتنياهو إذا دخل الأراضي النرويجية.

وأكد المسؤول أن النرويج، كعضو في المحكمة، ملزمة قانونيا بالتعاون الكامل مع قراراتها وستقوم باعتقال نتنياهو في حال زيارته للبلاد، مشددا على احترام النرويج للقانون الدولي ودعمها لدور المحكمة في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم الدولية.

أخبار ذات علاقة الجنائية الدولية ترفض طلبا لإلغاء مذكرة اعتقال نتنياهو وغالانت

ويأتي هذا الإعلان في سياق مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو منذ نوفمبر تشرين الثاني 2024، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، وهو ما أثار تداعيات دولية واسعة، ومنها موقف النرويج الواضح بالتزامها بتنفيذ هذه القرارات.