الموساد يوجه سؤالا غريبا للإيرانيين

هاجم جهاز الموساد الإسرائيلي المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في تغريدة جديدة باللغة الفارسية نشرها، اليوم الثلاثاء، على منصة "إكس"، في إشارة لانهيار الحكم وافتقاد السيطرة.

وتساءل الموساد، "أخبروني، من يحكم إيران هذه الأيام؟ من الصعب بعض الشيء تحديد من يجب أن نجنده في الموساد".

ووفق إشارة صحيفة "معاريف" العبرية، خصص الموساد إفادة أخرى الليلة الماضية، عن إحياء مؤسسة مجلس الدفاع القديمة الجديدة.

وكتب حولها: "الشعب الإيراني لا يحتاج إلى مؤسسة أخرى مثل "مجلس الدفاع" الذي لا يفعل شيئًا سوى إهدار المال العام. الشعب الإيراني يحتاج إلى الماء والعمل والكهرباء!".

وعلقت "معاريف" أن هذا "صراعٌ مستمر" وساحة مشتعلة جديدة للمواجهات النفسية بين إسرائيل وإيران، فهذه ليست المرة الأولى التي يكتب فيها الموساد على مواقع التواصل الاجتماعي ضد قائد النظام الإيراني.

وحاول الموساد إثارة صراع بين المواطنين الإيرانيين والمرشد، بمنشورٍ جاء فيه: "كيف لقائد أن يقود وهو ينام نصف يومه والنصف الآخر تحت تأثير المخدرات؟ أين الماء، الكهرباء، الحياة؟!".

وأوضح أيضا في تتابع لتغريدات تستهدف الجبهة الداخلية الإيرانية والقيادات الحاكمة: "قبل شهر، وخلال الحرب مع إيران، ردّ الموساد على إدعاء إيراني بقصف صاروخي استهدف عدة أهداف حساسة في وسط البلاد، بما في ذلك مبنى الموساد".

وجاء في البيان الذي كان باللغة الإنجليزية هذه المرة: "تقول إيران إنها أصابت مبنى الموساد في الهجوم الصاروخي. لحسن الحظ، لم يكن هناك أحد... الجميع في إيران".. في إشارة لكثرة جواسيس الموساد في إيران.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن الصحفية الفرنسية كاثرين شكيدام، ذات العلاقات الموثقة مع كبار المسؤولين الإيرانيين، نشرت إيماءات حول ميول خامنئي، وهو تصريح يعيد صدى شائعات قديمة متداولة في إيران منذ سنوات.

كما لوحظ أنه يتعاطى المخدرات، وفق اتهامات الموساد عبر منصتها بالفارسية المثيرة للجدل.