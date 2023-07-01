إسرائيل تطور "قبة إلكترونية" للتعقب عبر الذكاء الاصطناعي

من جانبه، أوضح المحلل الاستخباراتي المستقل في إسرائيل رونين سولومون، أن الذكاء الاصطناعي سيسرع بشكل كبير في جمع المعلومات الاستخبارية

ونقلت صحيفة "التايمز" عن سولومون قوله: " إذا كنت ترغب في جمع كل هذه المعلومات مع البشر، فسوف يستغرق الأمر وقتًا طويلاً - قسم واحد يقوم بالاستماع ، وآخر يقوم بتحليل مكتوب".

ومع تطور الذكاء الاصطناعي، يمكن لجميع الأقسام التحدث بنفس لغة الشيفرة ويعرف الكمبيوتر كيفية أخذ جميع المعلومات من قاعدة بيانات ضخمة وربطها بهدف مثير للاهتمام وإنشاء أنماط وتنبيهات."

ورغم أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يعمل بشكل جيد مع القياسات الحيوية مثل التعرف على الوجه، وكذلك مع المواقع الجغرافية ومراقبة صور الأقمار الاصطناعية، كما هو الحال عند تتبع التغييرات في موقع نووي محتمل، فقد حذر الخبراء من حدوده.

وقال رئيس سابق للمخابرات الإسرائيلية "الموساد"، تحدث لصحيفة "التايمز" شريطة عدم الكشف عن هويته: " لقد أحدثت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ثورة في مجال مكافحة الإرهاب".

وأضاف "لكن من المهم الاعتراف بأن الذكاء الاصطناعي ما زال يواجه قيودا عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الإرهابيين الذين يعملون بشكل مستقل ولا ينتمون إلى أي منظمة إرهابيةعلى عكس الجماعات الإرهابية المنظمة التي غالبًا ما تترك بصمات رقمية وتعرض أنماطًا يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي اكتشافها".

وتابع " قد تتصرف (الذئاب المنفردة) بشكل عفوي ودون أي اتصال مسبق، قد تكون أفعالهم مدفوعة بالمظالم الشخصية أو الأيديولوجيات المتطرفة أو قضايا الصحة العقلية، الأمر الذي يجعل من الصعب على الذكاء الاصطناعي توقع هجماتهم أو منعها".

وأردف قائلا: "بدون تفاعلات أو اتصالات صريحة عبر الإنترنت بالشبكات المراقبة ، تجد خوارزميات الذكاء الاصطناعي صعوبة في جمع المعلومات ذات الصلة وإنشاء تقييمات دقيقة للتهديدات في الوقت الفعلي".

وقال رئيس "الموساد" السابق، إن "المحللين البشر يمكنهم تفسير الإشارات الدقيقة والتغيرات السلوكية والمعلومات السياقية التي قد لا تكون واضحة من خلال خوارزميات الذكاء الاصطناعي".

وحذر من أن الخلايا الإرهابية قد تطور إجراءات مضادة؛ بما في ذلك العودة إلى الاتصالات منخفضة التكنولوجيا، مما يجعل من الصعب على خوارزميات الذكاء الاصطناعي اكتشاف ومراقبة أنشطتها بشكل فعال.

وسيكون التنظيم هو المفتاح، نظرًا لأن الذكاء الاصطناعي يمكنه تقليد شخص ما من خلال صوته وصورته ، والتلاعب بالبيانات، فهناك مخاطر واضحة على تطبيقه وثروة من الانتهاكات المحتملة.

كم دعا بار هذا الأسبوع إلى أن تشمل اللوائح مراجعة القوانين المتعلقة بالشاباك ، بالإضافة إلى إعادة تعريف السرية الرسمية.