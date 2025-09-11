"تهدد صادرات النفط".. بزشكيان يحذر من عواقب "آلية الزناد"

حذَّر الرئيس الإيراني مسعود بزشکیان، من العواقب المحتملة لتفعيل آلية الزناد التي تهدد صادرات النفط الإيرانية.

وأكد بزشكيان، خلال اجتماع مع اقتصاديين في محافظة أردبيل شمال إيران، اليوم الخميس، ضرورة اعتماد البلاد على مواردها وإمكانياتها الاقتصادية الداخلية لتجنب الاعتماد الكلي على النفط.

وقال: "لماذا يُفرض علينا الحصار على النفط؟ المشكلة أنهم يظنون أننا إذا لم نتمكن من بيع النفط فلن نجد قوت يومنا.. لماذا لا نستطيع مع كل هذه الإمكانيات والخبرات والصناعة الصمود دون بيع النفط؟".

وأضاف أن إيران تمتلك طاقات ومواهب صناعية كبيرة، مشددًا على أن التنويع الاقتصادي ضرورة حيوية لمواجهة العقوبات والضغوط الدولية.

ودعا بزشكيان إلى إعادة النظر في استثمار الموارد المحلية، خاصة في المناطق الحدودية مثل أردبيل، لتعزيز التنمية الاقتصادية الإقليمية.

ويأتي تحذير بزشکیان في وقت يضغط فيه الاتحاد الأوروبي، خاصة بريطانيا وألمانيا وفرنسا، على إيران للامتثال للاتفاق النووي، حيث أكدت الدول الثلاث أنه في حال عدم اتخاذ "خطوات ملموسة وواضحة" من قبل إيران، ستُفعل آلية الزناد، لتعود جميع العقوبات الدولية التي سبق فرضها قبل الاتفاق.

وتشير التوقعات إلى أن استمرار الاعتماد على النفط فقط سيضع الاقتصاد الإيراني تحت تهديد دائم، فيما يرى الخبراء أن تطوير الصناعات المحلية، وتنويع مصادر الدخل يمثل السبيل الأكثر أمانًا للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في ظل العقوبات الدولية.