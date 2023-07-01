إسرائيل.. تحقيق في رسالة تهديد لنتنياهو

باشرت الشرطة الإسرائيلية بالتعاون مع "الشاباك" التحقيق برسالة تهديد، مكتوبة بخط اليد، موجهة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وعَثر عاملون في مقبرة بالقدس أمس الجمعة، على رسالة تهديد وضعت على قبر شقيق نتنياهو "يوني" الذي قُتل خلال عملية للفصائل الفلسطينية.

ولم يتم اعتقال مشتبه فيهم حتى الآن، وحسب مصادر الشرطة، فإن رسالة التهديد لم تتطرق إلى خطة التعديلات القضائية والمظاهرات التي تدور حولها.

ووفق وسائل إعلام عبرية جاء في الرسالة: "ماذا يحدث يوني (شقيق نتنياهو)؟ طُلب مني أن أبلغ شقيقك بيبي (بنيامين نتنياهو) أن لديه أفضالًا قليلة علينا، لكن انتهت صلاحيتها".

وأضافت الرسالة: "من هنا، من جبل هرتسل، من هذا المكان المقدس، تدق الساعة إلى الوراء، حتى تاريخ الـ16 من أيلول/سبتمبر 2023 (التاريخ مذكور بالتقويم العبري) الذي يعتقد شقيقك أنه سيصل يومذاك إلى سن الـ74 وليكن واضحًا، هذا تهديد من الدرجة الأولى".

وفي الرسالة أيضًا "أقسم أنك ستعاقب بشدة (كلام بذيء) بيبي أنت لست أفضل من إريك شارون (ارئيل شارون). لقد أصيب إريك شارون بجلطة دماغية ودخل في غيبوبة لمدة ثماني سنوات، وأتمنى لك أشياء أسوأ. مهامك هي: "احتلال غزة، إرجاع جثة هادار غولدين وبقية الأسرى".

وكان نتنياهو تلقى تهديدًا بالقتل قبل نحو عام نُشر في "تويتر" آنذاك، إذ جاء فيه: "ينبغي قتل هذا الرجل بسرعة قبل أن يصبح الوقت متأخرًا".

وأدانت المحكمة المركزية شخصًا يدعى آشر بن دافيد، بتهديد نتنياهو بالقتل، كما حكمت عليه المحكمة بالسجن لـ13 شهرًا، وذلك بعد قبول المحكمة استئناف النيابة العامة على قرار سابق بالحكم على بن دافيد بالسجن لثمانية أشهر في خدمة الجمهور.