خلافاً للغرب.. إشادة صينية بأفكار ماكرون حول تايوان

خلافا لانتقادات الغرب، يثني الصينيون على "الأفكار الرائعة" للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي دعا الاتحاد الأوروبي إلى ألا يكون "تابعًا" للولايات المتحدة في مسألة تايوان.

وتايوان البالغ عدد سكّانها 23 مليون نسمة، هي موضوع تنافس حاد بين بكين التي تعتبرها جزءًا لا يتجزّأ من أراضيها، وواشنطن، أبرز حليف ومورّد أسلحة للجزيرة.

وفي مقابلته مع صحيفة "ليزيكو" الاقتصادية الفرنسية شدّد ماكرون على أنّ الأوروبيين يجب ألا "يتبعوا" الولايات المتحدة أو الصين في مسألة تايوان.

وقالت صحيفة "غلوبال تايمز" القريبة من السلطة الصينية في مقال نشر الثلاثاء إنّ هذه التصريحات هي "ثمرة تأمّل وتفكير لفترة طويلة"، معتبرة أنّ الرئيس الفرنسي استحضر "كلمة الحق".

وأضافت الصحيفة في افتتاحياتها المعروفة بنقدها اللاذع: "يريد البعض تشكيل أوروبا زائفة لدى الرأي العام، وإخفاء الأصوات والمصالح الحقيقية" للأوروبيين.

وقال الرئيس الفرنسي إنّه في حالة نشوب نزاع في تايوان فإنّ "أسوأ ما يمكن أن يحصل هو التفكير بأنّنا نحن الأوروبيين يجب أن نكون أتباعاً" و"أن نتكيّف مع الإيقاع الأمريكي ومع ردّ فعل صيني مبالغ فيه".

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى خوض معركة "الاستقلال الاستراتيجي".

وأثارت تصريحات ماكرون التي نُشرت الأحد عندما كانت الصين تجري محاكاة لضربات قرب الجزيرة، حالة من الدهشة في الغرب.

في المقابل أعلنت بكين الأربعاء أنّها "لم تتفاجأ" بردود الفعل هذه.