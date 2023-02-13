رعب الأجسام الطائرة.. الجيش الأمريكي يُسقط "جسمًا طائرًا" فوق بحيرة هورون

والسبت، نشر الجيش الأمريكي طائرات مقاتلة في مونتانا للتحقيق في حالات اختراق لسرعة الرادار هناك.

وتنفي الصين أن المنطاد الأصلي كان يُستخدم للمراقبة، قائلة إنه مركبة بحوث مدنية، ونددت بإسقاط الولايات المتحدة للمنطاد قبالة سواحل ولاية ساوث كارولاينا، يوم السبت الماضي.

ومع تركيز مسؤولي الجيش والمخابرات حديثًا على التهديدات الجوية، أُسقط جسمان طائران آخران على الأقل فوق أمريكا الشمالية خلال مطلع الأسبوع.

وقال تشاك شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال مقابلة مع محطة "إيه.بي.سي" التلفزيونية، الأحد، إن مسؤولي الأمن القومي الأمريكيين يعتقدون أن الجسمين الطائرين، اللذين أُسقط أولهما فوق البحر المتجمد بالقرب من ديدهورس بولاية ألاسكا، يوم الجمعة، ودُمر ثانيهما فوق يوكون، أمس السبت، كانا منطادين.

وأضاف: "يعتقدون أنهما (منطادان) كذلك، أجل، ولكن أصغر كثيرًا من الأول".