رعب الأجسام الطائرة.. الجيش الأمريكي يُسقط "جسمًا طائرًا" فوق بحيرة هورون
أكد عضوان في الكونغرس أن الجيش الأمريكي أسقط جسمًا طائرًا آخر، الأحد، فوق بحيرة هورون على الحدود مع كندا، في رابع عملية من هذا النوع خلال أسبوع.
وغردت النائبة عن ميشيغن التي تقع جنوب البحيرة إليسا سلوتكين: "أسقط طيارون من القوات الجوية والحرس الوطني الجسم"، كما قال النائب عن ميشيغن أيضًا جاك بيرغمان إن الجيش الأميركي "عطّل" جسمًا فوق البحيرة.
ودخلت أمريكا الشمالية حالة تأهب مرتفعة بسبب حالات اقتحام لمجالها الجوي عقب ظهور منطاد صيني أبيض ولافت للنظر في الأجواء الأمريكية هذا الشهر.
وتسبب المنطاد الذي بلغ طوله 60 مترًا، والذي اتهمت واشنطن بكين باستخدامه للتجسس على الولايات المتحدة، في حادث أدى إلى إلغاء وزير الخارجية أنتوني بلينكن رحلة مخططًا لها إلى الصين قبل ساعات فقط من الوقت الذي كان مقررًا لإقلاعه.
وأغلق المسؤولون الأمريكيون المجال الجوي لمرتين، خلال 24 ساعة، قبل أن يعاودوا فتحه سريعًا، والأحد، أغلقت إدارة الطيران الاتحادية المجال الجوي فوق بحيرة ميشيجان.
والسبت، نشر الجيش الأمريكي طائرات مقاتلة في مونتانا للتحقيق في حالات اختراق لسرعة الرادار هناك.
وتنفي الصين أن المنطاد الأصلي كان يُستخدم للمراقبة، قائلة إنه مركبة بحوث مدنية، ونددت بإسقاط الولايات المتحدة للمنطاد قبالة سواحل ولاية ساوث كارولاينا، يوم السبت الماضي.
ومع تركيز مسؤولي الجيش والمخابرات حديثًا على التهديدات الجوية، أُسقط جسمان طائران آخران على الأقل فوق أمريكا الشمالية خلال مطلع الأسبوع.
وقال تشاك شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال مقابلة مع محطة "إيه.بي.سي" التلفزيونية، الأحد، إن مسؤولي الأمن القومي الأمريكيين يعتقدون أن الجسمين الطائرين، اللذين أُسقط أولهما فوق البحر المتجمد بالقرب من ديدهورس بولاية ألاسكا، يوم الجمعة، ودُمر ثانيهما فوق يوكون، أمس السبت، كانا منطادين.
وأضاف: "يعتقدون أنهما (منطادان) كذلك، أجل، ولكن أصغر كثيرًا من الأول".
وقال البيت الأبيض إن الجسمين المُسقطين حديثًا "لم يشبها من قريب" المنطاد الصيني، مكررًا وصف شومر للجسمين بأنهما "أصغر كثيرًا".
وقال شومر إنه واثق من أن المحققين الأمريكيين الذين يمشطون المحيط قبالة سواحل ولاية ساوث كارولاينا لاستعادة الحطام والأجهزة الإلكترونية من المنطاد الأصلي سيخلصون إلى سبب استخدام المنطاد.
وأضاف: "يحتمل أن نستطيع جمع جميع أجزاء منطاد المراقبة الكامل هذا وأن نعرف بالضبط ما يجري".