أمريكا تندد باستئناف العلاقات بين سوريا وحماس

نددت الولايات المتحدة الأمريكية، باستئناف العلاقات بين سوريا وحركة حماس، معتبرة أن ذلك "يضر بمصالح الشعب الفلسطيني".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في تصريحات صحفية، إن تواصل دمشق مع حماس، "يؤكد لنا عزلة" الحكومة السورية، بحسب زعمه.

وأضاف برايس: "هذا يضر بمصالح الشعب الفلسطيني".

واستقبل الرئيس السوري بشار الأسد، الأربعاء، وفدا من حركة حماس، التي أعلنت من دمشق، استئناف علاقتها مع السلطات السورية.

وجاءت هذه الخطوة من جانب الحركة الفلسطينية، بعد قطيعة بدأت إثر اندلاع النزاع في سوريا، واستمرت أكثر من عشر سنوات.