ترامب يمثل أمام المحكمة في نيويورك (فيديو)

وذكرت الوكالة أن وثيقة قضائية أظهرت أن ترامب يعتزم حضور الأسبوع الأول من المحاكمة التي ستعقد في محكمة الولاية في مانهاتن.

وتسعى المدعية العامة إلى فرض غرامة بقيمة 250 مليون دولار على ترامب، وفرض حظر دائم على ترامب ونجليه دونالد الابن وإريك؛ يمنعهم من إدارة الأعمال في نيويورك، وحظر مدته خمس سنوات على الأنشطة التجارية والعقارية لترامب ومؤسسته الأشهر التي تحمل اسمه.

وكان ترامب قال إن المحاكمة تأتي في إطار حملة ملاحقة سياسية ظالمة.

وتشمل المحاكمة بضعة كيانات من بين ما يقرب من 500 كيان في محفظة ترامب للأعمال والاستثمارات لكنها تضم بعض أعلى العقارات لديه تقييمًا.