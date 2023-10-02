ترامب يمثل أمام المحكمة في نيويورك (فيديو)
مثل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أمام محكمة في نيويورك؛ بتهمة أصوله العقارية، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
وقال ترامب للصحافيين أمام مبنى المحكمة إن المحاكمة "مهزلة"، وإن القاضي المكلف بها "وغد"، بحسب فرانس برس.
ووجهت المدعية العامة لنيويورك ليتيشا جيمس، المنتمية للحزب الديمقراطي، اتهامات لترامب بالمبالغة في تقييم أصوله بما يقدر بمليارات الدولارات للتمكن من الحصول على قروض وشروط تأمين أفضل، حسب وكالة رويترز.
وذكرت الوكالة أن وثيقة قضائية أظهرت أن ترامب يعتزم حضور الأسبوع الأول من المحاكمة التي ستعقد في محكمة الولاية في مانهاتن.
وتسعى المدعية العامة إلى فرض غرامة بقيمة 250 مليون دولار على ترامب، وفرض حظر دائم على ترامب ونجليه دونالد الابن وإريك؛ يمنعهم من إدارة الأعمال في نيويورك، وحظر مدته خمس سنوات على الأنشطة التجارية والعقارية لترامب ومؤسسته الأشهر التي تحمل اسمه.
وكان ترامب قال إن المحاكمة تأتي في إطار حملة ملاحقة سياسية ظالمة.
وتشمل المحاكمة بضعة كيانات من بين ما يقرب من 500 كيان في محفظة ترامب للأعمال والاستثمارات لكنها تضم بعض أعلى العقارات لديه تقييمًا.
ومن المتوقع أن تتواصل محاكمة ترامب حتى بداية كانون الأول/ديسمبر، يدلي خلالها أكثر من 150 شخصًا بشهادتهم من بينهم ترامب نفسه، لكن من المرجح أن يكون الجزء الأكبر من المحاكمة معركة بين خبراء الوثائق والمعاملات المالية.
والقضية واحدة من بين العديد من الدعاوى القضائية والمحاكمات التي يواجهها ترامب في وقت يسعى فيه للعودة مرة أخرى للبيت الأبيض العام القادم. ولم تنجح أي من هذه القضايا في إضعاف تقدمه على منافسيه لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لكنها كانت بمثابة استنزاف مالي له.
ويتصدر ترامب سباق المنافسة لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية 2024.