ما هي حظوظ نيكي هايلي للتغلب على ترامب في السباق الجمهوري؟

وفي الوقت الذي بدأت فيه هايلي حملتها من وسط تشارلستون في ولاية كارولينا الجنوبية في فبراير الماضي، برز سؤال حول قدرتها على نيل ترشيح الحزب الجمهوري على حساب دونالد ترامب.

وخلال مؤتمر سنوي للحزب الجمهوري الجمعة، صعدت هايلي هجماتها على دونالد ترامب من دون أن تسميه، ودعت المحافظين إلى الوثوق بـ "جيل جديد".

وقالت "إذا سئمتم من الخسارة، امنحوا ثقتكم لجيل جديد".

لم تخسر من قبل

لم يسبق لنيكي هايلي أن خسرت سباقا انتخابيا من قبل، حيث يقول ديف ويلسون، رئيس مجلس عائلة بالميتو، وهي جماعة مسيحية إنجيلية مقرها كارولينا الجنوبية، "يقللون من شأنها على مسؤوليتهم، لقد شاهدتها أثناء حملتها الانتخابية قبل 19 عاما".

وسرد ويلسون، مهارات هايلي وأبرزها ما تعلمته من طبيعة العمل الذي كانت تمارسه وهو البيع بالتجزئة، مشيرا إلى أن ذلك أكسبها مهارات تستطيع عن طريقها محاورة الناخبين وجذب انتباههم وإقناعهم.