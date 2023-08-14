أنوار الحق كاكار يؤدي اليمين رئيسا لحكومة تصريف الأعمال في باكستان

أدى أنوار الحق كاكار، وهو سياسي غير معروف يُعتقد أنه على علاقة قوية بالجيش، اليمين أمام الرئيس الباكستاني عارف علوي، اليوم الاثنين، رئيسا لحكومة تصريف الأعمال للإشراف على الانتخابات العامة، في وقت تمر فيه البلاد بأزمتين سياسية واقتصادية.

وينحدر كاكار من إقليم بلوخستان في جنوب غرب البلاد، وسيكون مسؤولا عن تشكيل حكومة لتصريف الأعمال يرأسها حتى انتخاب حكومة جديدة.

وقدم كاكار استقالته أمس الأحد من عضوية مجلس الشيوخ ومن حزب بلوخستان عوامي، الذي يُعتقد على نطاق واسع أنه يرتبط بعلاقة وثيقة مع الجيش الباكستاني القوي.

وقال كاكار (52 عاما) أمس الأحد "نظرا للمسؤولية الأساسية المنوطة بي كرئيس لحكومة تصريف الأعمال، فقد قررت التنازل عن عضويتي في حزب بلوخستان عوامي والتخلي عن منصبي في مجلس الشيوخ. أطلب منكم جميعا الدعاء لي".