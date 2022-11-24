تقرير: الأمن الإيراني استخدم سيارات إسعاف للتسلل بين المتظاهرين واعتقالهم

وأشارت الصحيفة إلى أن "الاحتجاجات المطالبة بتغيير اجتماعي وسياسي واسع النطاق، والتي اندلعت في 17 سبتمبر الماضي بعد وفاة شابة بأحد سجون الشرطة، أدت إلى حملة قمع من قبل قوات الأمن الإيرانية، مع اعتقال أكثر من 14 ألف شخص، وقُتل ما لا يقل عن 326 شخصًا وأصيب الآلاف جراء حملة القمع هذه".

ورأت الصحيفة الأمريكية أن "مثل هذا الاستخدام لسيارات الإسعاف، الذي يصفه المحللون بأنه انتهاك للمعايير الدولية للنزاهة الطبية، يظهر المدى الذي ذهب إليه النظام في محاولة لقمع المظاهرات في جميع أنحاء البلاد".

وفي هذا الصدد، نقلت الصحيفة عن روهيني هار، الأستاذة المساعدة في كلية الصحة العامة بجامعة كاليفورنيا، قولها، إن "الإيرانيين سيخشون طلب الرعاية الصحية خلال الفترة المقبلة، مما يعني أن المزيد من الناس سيموتون".

وأضافت هار، في حديثها مع الصحيفة، أن "الرعاية الصحية لها مصداقية بسبب فكرة الحياد، لكن استخدام سيارات الإسعاف ينتهك ذلك بوضوح".

وفي مقابلة مع الصحيفة، أفاد عامل إيراني بأنه رأى سيارات الإسعاف وهي تدخل حرم الجامعات أثناء الاحتجاجات كل يوم تقريبًا، مؤكداً أن قوات الأمن كانت تخرج من السيارات وهي ترتدي الزي الرسمي.

وأوضحت الصحيفة أن العامل الإيراني (37 عاماً) – الذي طلب عدم الكشف عن هويته - يعمل بالقرب من ثلاث جامعات كبرى في طهران تشهد احتجاجات يومية، وأشارت الصحيفة إلى أن المصدر حضر احتجاجات أخرى وقال إنه رأى قوات الأمن تستخدم سيارات الإسعاف هناك أيضًا، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ووفقاً لتقرير الصحيفة، تحدث الشهود الذين حضروا الاحتجاجات في طهران عن "رؤية ضباط شرطة يرتدون ملابس مدنية ينتمون لقوات الباسيج، وهم يجبرون الطلاب على ركوب سيارة إسعاف في إحدى المظاهرات التي شهدتها جامعة شريف في الثاني من أكتوبر الماضي".

وأفاد أحد الشهود، في مقابلة مع الصحيفة عبر تطبيق مراسلة مشفر، بأنه شاهد عنصرا في الباسيج يضرب أحد الطلاب وهو ممد على الأرض ومغطى بالكدمات، بهراوة قبل دفعه في سيارة إسعاف مع متظاهر آخر.

وقالت "نيويورك تايمز" إن "أحد مقاطع الفيديو، الذي تم التحقق منه، سيارة إسعاف تحترق، على ما يبدو بعد استهدافها من قبل المتظاهرين، ويُظهر الفيديو رجلاً يرتدي ما يشبه زي الشرطة الإيرانية وهو يغادر السيارة هرباً من المتظاهرين الذين طاردوه لفترة وجيزة قبل أن يلوذ بالفرار".

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إنها "قامت بتحليل وتحديد الموقع الجغرافي لمقاطع الفيديو والصور التي تُظهر سيارات الإسعاف تدخل أو تخرج من مراكز الشرطة، أو يتم وضعها خارجها مباشرةً، في ستة مواقع على الأقل في جميع أنحاء البلاد".

وأكدت أن "مقطعاً آخر يُظهر بوضوح دخول سيارة الإسعاف إلى أحد مراكز الشرطة".

وقال طبيب سابق في غرفة الطوارئ إنه لا يوجد سبب طبي مشروع لوجود سيارات الإسعاف في مراكز الشرطة.