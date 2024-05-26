روسيا تدمر مطارًا جهزته كييف و"الناتو" لاستقبال مقاتلات إف-16

أعلنت موسكو صباح اليوم، أن الجيش الروسي تمكَّن من تدمير مطار ستاروقسطنطينوف بمقاطعة خميلنيتسكي غرب أوكرانيا، جهزته كييف وحلف الناتو لاستقبال مقاتلات "إف-16".

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية، على لسان منسق العمل السري في جنوب أوكرانيا، سيرغي ليبيديف، أن الضربة التي استهدفت المطار، نفذت الليلة الماضية، وطالت أيضًا حقل ستاروقسطنطينوف الذي يتم فيه تدريب المجندين الأوكرانيين على أيدي خبراء من حلف الناتو قبل إرسالهم إلى جبهات القتال.

وأضاف، أن القوات الروسية تمكنت أيضًا من تدمير محطة للكهرباء في مدينة قسطنطينوف، مشيرًا إلى أن انفجارًا عنيفًا أعقب الضربة قبل انقطاع الكهرباء بالكامل عن المدينة، التي كانت تعاني أصلًا من تقنين التيار.

يأتي ذلك، في ظل احتدام معركة المسيّرات، بين الجانبين الروسي والأوكراني، إذ أعلن الجيش الأوكراني اليوم أن قواته دمرت 31 طائرة مسيرة، وأسقطت 12 صاروخًا أطلقها الجيش الروسي ليلًا، بينما أكدت القوات الروسية إسقاط 8 مسيّرات أوكرانية.

وفي المقابل أكدت تقارير روسية اليوم الأحد، أن القوات الروسية تمكنت من إسقاط 8 مسيرات أوكرانية فوق أجواء كورسك وبريانسك، واعترضت صاروخ "نبتون" المضاد للسفن، و29 قذيفة "فامباير" فوق مدينة بيلغورود.

وقال مسؤول روسي محلي، إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت في ساعة مبكرة اليوم الأحد 7 طائرات مسيرة أوكرانية في منطقتي ريلسكي وكورتشاتوفسكي بمقاطعة كورسك.

وأعلن حاكم براسوفسكي في مقاطعة بريانسك من جانبه، أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة براسوفسكي، دون وقوع إصابات أو دمار.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، إحباط محاولة للقوات الأوكرانية لشن هجوم باستخدام صاروخ مضاد للسفن من طراز "نبتون" و29 قذيفة لراجمات "فامباير"، تم اعتراضها جميعًا فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.