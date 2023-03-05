جاويش أوغلو: نسعى لتمديد اتفاق تصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الأحد، أن بلاده تعمل جاهدة لتمديد مبادرة تدعمها الأمم المتحدة وتتيح لأوكرانيا تصدير الحبوب من موانئ على البحر الأسود حاصرتها روسيا بعد الغزو.

وسمحت مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا في يوليو/تموز الماضي بتصدير الحبوب من ثلاثة موانئ أوكرانية. وتم تمديد الاتفاق في نوفمبر/تشرين الثاني وسينتهي أجل العمل به في الـ18 من مارس/آذار، إذا لم يتم التوافق على تمديده.