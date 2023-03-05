جاويش أوغلو: نسعى لتمديد اتفاق تصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود
أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الأحد، أن بلاده تعمل جاهدة لتمديد مبادرة تدعمها الأمم المتحدة وتتيح لأوكرانيا تصدير الحبوب من موانئ على البحر الأسود حاصرتها روسيا بعد الغزو.
وسمحت مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا في يوليو/تموز الماضي بتصدير الحبوب من ثلاثة موانئ أوكرانية. وتم تمديد الاتفاق في نوفمبر/تشرين الثاني وسينتهي أجل العمل به في الـ18 من مارس/آذار، إذا لم يتم التوافق على تمديده.
وقال جاويش أوغلو في خطاب أمام مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًّا في الدوحة "نعمل جاهدين لتحقيق تطبيق سلس وإقرار المزيد من التمديد لاتفاق حبوب البحر الأسود"، مضيفًا أنه "ناقش جهود تمديد الاتفاق مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش".
وقالت روسيا الأربعاء، إنها ستوافق على تمديد الاتفاق فقط في حال تم أخذ مصالح منتجيها الزراعيين في الاعتبار.