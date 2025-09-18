روسيا تهاجم بنية تحتية للسكك الحديدية وسط أوكرانيا (فيديو وصور)

قال مسؤولون، اليوم الخميس، إن قوات روسية هاجمت البنية التحتية للسكك الحديدية وأصابت خمسة أشخاص في منطقة بولتافا بوسط أوكرانيا.

وذكر فولوديمير كوهوت حاكم منطقة بولتافا على تطبيق تيليجرام أن هجومًا استهدف منطقة ميرجورود أدى إلى إصابة شخص واحد وتسبب في نشوب حرائق، بحسب رويترز.

وقالت شركة السكك الحديدية الأوكرانية المملوكة للدولة (أوكرزاليزنيتسيا) إن الهجوم أدى إلى انقطاع مؤقت للكهرباء عن بضع محطات وتسبب في تأخير قطارات الركاب لمدة تصل إلى ثلاث ساعات.

وفي الأشهر القليلة الماضية، قصفت القوات الروسية البنية التحتية للسكك الحديدية الأوكرانية، بما في ذلك محطات في منطقتي خاركيف ودونيتسك، فضلًا عن تعطيل العمل في منطقة كيروفوجراد.

وذكرت هيئة الطوارئ أن هجومًا بطائرات مسيرة في وقت متأخر من المساء على منطقة بولتافا أدى أيضًا إلى إلحاق أضرار بمحطة وقود؛ ما تسبب في نشوب حريق وإصابة أربعة أشخاص آخرين.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية أنها أسقطت 48 من أصل 75 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا، كما أعلنت عن 26 هجومًا بطائرات مسيرة على ستة مواقع.