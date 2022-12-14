فتح تتهم حماس بتبني خطاب التخوين وضرب جهود الوحدة الوطنية

شنت حركة فتح، الأربعاء، هجوماً لاذعاً على حركة حماس، على خلفية تصريحات رئيسها في قطاع غزة يحيى السنوار، التي قال فيها إنهم "يختلفون مع فتح بسبب مسار التسوية والتنسيق مع إسرائيل"، على حدّ قوله.

وقالت الحركة، في بيان صحفي، إن "خطاب حماس في مهرجان انطلاقتها مخيب للآمال، إنه لا يعبر عن رؤية وحدوية لها علاقة بأولويات الحركة الوطنية الفلسطينية، حركة حماس تضرب بعرض الحائط الوحدة الوطنية عبر تبنيها للخطاب التناحري والاتهامي من تخوين وتكفير، هذا الخطاب لا هدف له إلا تعميق الانقسام".

وأضافت أن "هذه المناسبة كان من المفترض أن تعلن فيها حماس عن مضامين لها علاقة بإنهاء الانقسام، وإنجاز المصالحة الوطنيّة، وإنجاح الجهود الجزائريّة والعربية في هذا الصدد، والالتزام بما وقعت عليه في إعلان الجزائر واتفاقات المصالحة السابقة"، مشددة على أنها "مصرة على إنجاز ملف المصالحة الوطنية، وإنهاء الانقسام، وإنجاح الجهود الجزائرية وغيرها من جهود أخرى".