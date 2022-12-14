فتح تتهم حماس بتبني خطاب التخوين وضرب جهود الوحدة الوطنية
شنت حركة فتح، الأربعاء، هجوماً لاذعاً على حركة حماس، على خلفية تصريحات رئيسها في قطاع غزة يحيى السنوار، التي قال فيها إنهم "يختلفون مع فتح بسبب مسار التسوية والتنسيق مع إسرائيل"، على حدّ قوله.
وقالت الحركة، في بيان صحفي، إن "خطاب حماس في مهرجان انطلاقتها مخيب للآمال، إنه لا يعبر عن رؤية وحدوية لها علاقة بأولويات الحركة الوطنية الفلسطينية، حركة حماس تضرب بعرض الحائط الوحدة الوطنية عبر تبنيها للخطاب التناحري والاتهامي من تخوين وتكفير، هذا الخطاب لا هدف له إلا تعميق الانقسام".
وأضافت أن "هذه المناسبة كان من المفترض أن تعلن فيها حماس عن مضامين لها علاقة بإنهاء الانقسام، وإنجاز المصالحة الوطنيّة، وإنجاح الجهود الجزائريّة والعربية في هذا الصدد، والالتزام بما وقعت عليه في إعلان الجزائر واتفاقات المصالحة السابقة"، مشددة على أنها "مصرة على إنجاز ملف المصالحة الوطنية، وإنهاء الانقسام، وإنجاح الجهود الجزائرية وغيرها من جهود أخرى".
وأردفت: "يدنا ستظل ممدودة للمصالحة الوطنيّة"، داعية حركة حماس إلى "إنهاء انقلابها العسكري الذي نفذته منذ خمسة عشر عاماً في غزة"، لافتة إلى أن "الانقلاب الذي قامت به حماس سبب أزمات وطنية واقتصادية واجتماعية يئن تحت وطأتها الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة".
وأوضحت فتح أن "النموذج الانقلابي الذي مارسته حركة حماس في حكمها تسبب في أزمات مصيرية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ما يتعرض له الفلسطينيون في غزة من حصار وأزمات اقتصادية، وبطالة مستفحلة، وفقر مُدقع، وهجرة جماعية للشباب، هو نتيجة طبيعية لسياسات حماس في الحكم".
وكان السنوار قال بكلمة له في مهرجان أقامته حماس بغزة في ذكرى انطلاقتها: "نحن على وفاق كامل مع كل من يحمل البندقية، ولم نختلف مع فتح حين كانت تحمل راية الكفاح المسلح، لكن اختلافنا معها كان بسبب مسار التسوية والتنسيق"، على حدّ قوله.
وطالب السنوار قيادة السلطة الفلسطينية "بتنفيذ قرارات المجلس المركزي وعلى رأسها وقف التنسيق الأمني والاعتقالات السياسية التي تمارسها في الضفة الغربية فوراً"، مشددًا على "رفض حركته الالتزام بقرارات الشرعية والرباعية الدولية باعتبارها قرارات لا تنصف الشعب الفلسطيني وقضيته"، بحسب تعبيره.