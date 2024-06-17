وزير الدفاع الإسرائيلي يزور واشنطن بدعوة من نظيره الأمريكي

يزور وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت واشنطن "قريبًا" لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي حول الحرب الإسرائيلية على غزة، حسبما أعلن "البنتاغون".

وخلال مكالمة هاتفية الثلاثاء مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، وافق غالانت على دعوة لزيارة الولايات المتحدة حسبما قال المتحدث باسم "البنتاغون" الجنرال باتريك رايدر، بحسب وكالة "فرانس برس".

ولم يُحدَّد موعد زيارته بعد ولكن الهدف من اجتماعه مع أوستن هو "مواصلة النقاش في التطورات الأمنية الجارية في الشرق الأوسط"، حسب رايدر.