الكرملين يدعو أذربيجان لضمان سلامة المدنيين في "قره باغ"

دعا الكرملين، اليوم الثلاثاء، القوات المسلحة الأذربيجانية لاتخاذ إجراءات لضمان سلامة السكان المدنيين في إقليم "قره باغ".

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري: "الأولى بالنسبة لنا على خلفية العملية العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة الأذربيجانية، هو ضمان سلامة السكان المدنيين في قره باغ، نحن نتحدث عن السكان الأرمن، لهذا يجب اتخاذ جميع التدابير اللازمة".

وأضاف بيسكوف للصحفيين: "يجري الآن عمل شاق، والمهم هو ضمان سلامة الناس في قره باغ ومنع وقوع إصابات بشرية، يؤسفنا أن نقرأ الأخبار التي تفيد بأن وقوع مثل هؤلاء الضحايا قد حدث بالفعل".

وشدد على ضرورة التزام باكو ويريفان بالاتفاقيات التي وقعت سابقا.

وقال إن "الأساس الموضوعي الوحيد هو الوثائق الثلاثية الموقعة قبل عامين وثلاثة أعوام، من قبل روسيا وأرمينيا وأذربيجان، لذلك نحث الجميع على اتباع أحكام هذه الوثائق، وبطبيعة الحال، مع مراعاة تلك الحقائق الجديدة، فإن هذا يعني حقيقة اعتراف الجانب الأرميني بأراضي أذربيجان اعتبارًا من عام 1991".

وحول التحرك الروسي للسيطرة على الموقف أشار بيسكوف إلى أن "العسكريين الروس يحاولون إعادة العملية في قره باغ إلى المسار السياسي والدبلوماسي"، مضيفا أن هناك "فرصة للتوصل لحل سياسي ودبلوماسي".

وأوضح المتحدث باسم الكرملين أنه حتى الآن لم "تجر اتصالات على مستوى عال بين روسيا وأرمينيا".