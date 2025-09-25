روسيا: نأخذ في الاعتبار التصريحات الأمريكية والقنوات المغلقة

قال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، إن روسيا تأخذ بعين الاعتبار جميع الإشارات الصادرة عن الولايات المتحدة، سواء العلنية أو عبر القنوات المغلقة.

وأضاف أوشاكوف، تعليقًا على التصريحات الأمريكية: "أنتم تعلمون أن هناك تصريحات علنية، لكنّ هناك أيضًا تواصلا عبر قنوات مغلقة. ونحن نأخذ في الاعتبار الإشارات التي تصل إلينا علنًا ومن خلال هذه القنوات غير المعلنة، وكل ذلك ينعكس في موقفنا"، بحسب قناة "روسيا اليوم".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف روسيا بأنها "نمر من ورق"، وهو وصف رفضته موسكو.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لإذاعة "آر بي سي": "نواصل عمليتنا العسكرية الخاصة لضمان مصالحنا وتحقيق الأهداف (...) التي حددها رئيس بلادنا منذ البداية. ونفعل ذلك من أجل حاضر بلادنا ومستقبلها، ولأجيال كثيرة مقبلة. وبالتالي لا بديل لدينا".

وغداة تغيير مفاجئ في موقف الرئيس الأمريكي الذي هاجم روسيا ودعم أوكرانيا، اعتبر الناطق أن التقارب بين واشنطن وموسكو لم يثمر بعد.

وجاء في منشور لترامب على منصته تروث سوشال عقب لقائه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "أعتقد أن أوكرانيا، بدعم من الاتحاد الأوروبي، في وضع يسمح لها بالقتال والانتصار واستعادة أوكرانيا بالكامل".

وفشلت مفاوضات وقف إطلاق النار أو التوصل إلى اتفاق سلام في تحقيق أي اختراق، في ظل الهوة الواسعة بين موقفي موسكو وكييف.