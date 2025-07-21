مقتل 8 من حرس الحدود الباكستاني في هجوم مسلح

قُتل ثمانية من أفراد القوات المسؤولة عن حراسة الحدود في باكستان وأربعة مسلّحين في اشتباكات في شمال غرب البلاد، في أحدث أعمال عنف تضرب المنطقة المضطربة، حسبما أفاد مسؤولون محليون كبار، الاثنين.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، قال مسؤول أمني محلي كبير إنّ "إرهابيين مسلّحين هاجموا قافلة لحرس الحدود بأسلحة ثقيلة... استمرّ القتال لعدّة ساعات".

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وأضاف أنّ "ثمانية من حرس الحدود قُتلوا، وأصيب 11 آخرون بجروح"، مشيرا إلى أنّ ثلاثة منهم إصاباتهم خطيرة، فيما أسفر الاشتباك عن مقتل أربعة مسلّحين.

ووقع الاشتباك الذي استمرّ ساعات في دابوري في مقاطعة أوراكزاي قرب الحدود مع أفغانستان.

وشهدت باكستان ارتفاعا حادا في أعمال العنف في مناطقها المجاورة لأفغانستان منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في كابول في العام 2021.

وتتهم إسلام آباد جارتها الغربية بالسماح باستخدام أراضيها لشنّ هجمات على باكستان، الأمر الذي تنفيه طالبان.

ومنذ بداية العام، قُتل أكثر من 320 شخصا غالبيتهم من أفراد الأمن، في هجمات شنّتها جماعات مسلّحة تقاتل في خيبر باختونخوا وبلوشستان.