فرنسا.. اليمين المتطرف يطلق حملته تأهبا للانتخابات الأوروبية

قبل مئة يوم من الانتخابات الأوروبّية، يحظى حزب التجمّع الوطني اليميني المتطرّف بتأييد واسع في فرنسا، بقيادة رئيس لائحته الشابّ جوردان بارديلا (28 عاما)، الذي يطلق، اليوم الأحد، حملته في أوّل تجمّع ضخم بمرسيليا (جنوب)، لتأسيس ديناميكيّة لا يبدو أنّ ثمّة شيئا قادرا على إيقافها حاليا، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وحتّى الآن، تصدّر الحزب كلّ استطلاعات الرأي المتعلّقة بنوايا التصويت، وقد حاز 30% وفقا استطلاع أجراه BVA Xsight لراديو "آر تي إل" ونُشر الأربعاء.

وفي أقلّ من خمس سنوات، تمكّن بارديلا، رئيس التجمّع الوطني منذ 2021، من فرض نفسه في مشهد سياسي يشهد تجددا كاملا، في وقت تستعدّ مارين لوبن للترشّح للانتخابات الرئاسيّة المقبلة.

وفي قاعة يُتوقّع أن تعجّ بأكثر من ستّة آلاف شخص الأحد في مارسيليا، يتعاقب على المنصّة مارين لوبن وبارديلا الذي يُلقي الخطاب الأخير في هذا التجمّع.

ويقول أحد المقرّبين منه، إنّ الانتخابات الأوروبّية في 9 حزيران/يونيو يجب أن تكلّل هذا الصعود بشرط مزدوج يتمثّل في "بلوغ الصدارة وبدرجة أعلى من عام 2019" (23,34%)، وهو طموح يعتبره منظّمو استطلاعات الرأي والخبراء معقولا.